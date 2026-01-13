NTTデータグループのNTTリミテッド・ジャパン、住友商事、JA三井リースの3社は1月13日、日本とマレーシア、シンガポールをつなぐ大規模海底通信ケーブル「I-AM Cable」を建設・運営するIntra-Asia Marine Networks（以下、I-AM NW）を設立することを発表した。プロジェクトの総事業費は1500億円規模を見込んでおり、アジアのデジタルインフラを支える基幹プロジェクトとして推進される。海底ケーブルはアジアのデジタルインフラを