100円ショップで取り扱う文房具のメーカー「GAIA/ガイア」より、心の平成女児が大騒ぎしそうなシールが登場、Xで話題になっています。セリア様で「シール メモリーデコ」が発売しました???卒業シーズンにぴったりな言葉や、「Thank You」などの人へ贈る言葉を今っぽい可愛いロゴピースにしました??大きめのサイズ×ギラギラ?ホログラム素材だから、アルバムやバルーンブーケなど…どんな場所に貼っても主役級に目立ってくれます? p