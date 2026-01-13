急浮上している衆議院の1月解散。石川県内の各政党が臨戦態勢に入る中、注目されるのは、野党勢力による選挙区調整の動きです。国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：「衆議院の解散がささやかれているということで、急遽、幹事会を開催させていただきました」総選挙を見据え、緊急の幹事会を開いた国民民主党石川県連。1区については現職の小竹凱氏が出馬した上で、2区と3区についても候補者の擁立を目指すことを確認しました。た