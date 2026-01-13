「好意の返報性」とは、相手から向けられた好意に対して「自分もお返ししたくなる」という人間心理のことです。恋愛では、気になる相手と距離を縮めるきっかけになり、仕事では信頼関係の構築や交渉をスムーズに進めるヒントにもなります。本記事では、まず好意の返報性の意味をわかりやすく解説し、そのうえで恋愛やビジネスシーンで上手に活用する方法を紹介します。好意の返報性とは? どのような意味を持つ言葉?本記事では好意