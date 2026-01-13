非営利組織のVideoLANは1月8日（現地時間）、同組織が開発するメディアプレイヤー「VLC」の最新バージョン「VLC 3.0.23」を公開した。Windows ARM環境への正式対応が図られたほか、ダークテーマ対応が拡充されている。動画プレイヤー「VLC」がWindows ARM環境に対応。Windows XP SP3でも利用可能、Linux向けにダークテーマもVLCは、極めて高い互換性を備えてほぼあらゆるメディアファイルの再生に対応するソフトウェア。今回公開さ