1万円で1万3千円分の買い物ができるプレミアム商品券が金沢市で発行されます。金沢市内のにぎわいと地元商店の売上げ増加に向け、さまざまな取り組みを進める商店街の今を取材しました。物価高騰による家計の負担を少しでも軽減しようと、金沢市が補助金を支援して発行されるプレミアム商品券。1万円の商品券を購入すると、対象の商店街で1万3000円分として使うことができます。13日に金沢市役所で開かれたのは、商店街事業者に向