1月16日よりアニメ第2期の放送がスタートする『葬送のフリーレン』(原作:山田鐘人・アベツカサ、小学館「週刊少年サンデー」連載中)。第1期を復習したい、という方に朗報です!漫画アプリ「サンデーうぇぶり」にて、『葬送のフリーレン』TVアニメ第1期分の原作コミック60話まで全話無料公開されています。期間は1月26日まで。第1話「冒険の終わり」から、第60話「旅立ちと別れ」(コミックス7巻収録)までを無料で読むことができます