4年前、信号を無視して車で交差点に進入し、横断中の男性をはね死亡させた事件。信号無視を指示した男と運転していた女の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は被告らの控訴を棄却しました。4年前の6月。金沢市内の交差点に信号無視で侵入した車が、当時67歳の男性をはね死亡させた事件。 助手席にいた男の被告が、運転していた女の被告に「信号無視を指示した」などとして、危険運転致死の罪で2人それぞれに、懲役6年の実刑判決