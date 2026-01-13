³Ú¶Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òË­¤«¤ËÁÕ¤Ç¡¢ËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢2025Ç¯12·î13Æü¤ÎÊ¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¡¦Âçºå¤È¡ãHey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say¡ä¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿Hey! Say! JUMP¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î29Æü¡¦12·î30Æü¡¦2026Ç¯1·î1Æü¤Î3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¡¢ºÇ½ªÆü1·î1Æü¤Î¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¢¡¢¡