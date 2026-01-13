鈴木実貴子ズが、1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム『いばら』の収録曲のゲストアーティストを一挙に公開した。鈴木実貴子ズのバンドサウンドを支える、各務鉄平（G）、舟橋孝裕（B）といったレギュラーサポートメンバーを始め、9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎（Vo, Gt）、きのこ帝国 / MY TEMPLES / KRISHNVのあーちゃん（G）、3markets[ ]の矢矧暁（G)といったメンバーが参加している。◆◆◆◾