ヨルシカが、全国5都市10公演のライブツアー「一人称」を開催することを発表した。2024年に＜前世 再演＞、2025年に＜盗作 再演＞とリバイバル公演を行ってきたヨルシカによる新たな作品「二人称」を携えた新しいコンセプト公演となる予定。本日よりヨルシカ スマホサイト「後書き」会員向けに先行受付を開始した。なおヨルシカは、2026年2月26日に書簡型小説「二人称」、3月4日にデジタルアルバム『二人称』を発売する。◾&#