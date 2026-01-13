【モデルプレス＝2026/01/13】元SKE48の石田安奈が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために作った手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】29歳元SKE「彩り豊かで美味しそう」子どもたちの豪華プレートメニュー◆石田安奈、手料理公開石田は「4歳と1歳の食事が同じものになってから本当に楽」とつづり、子どものために作ったプレートを披露。炊き込みご飯やきんぴら葱花、芋料理、沢山のフルーツが並ん