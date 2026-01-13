１９９９年の桜花賞を勝ったプリモディーネ（父アフリート）が１月７日、余生を過ごしていたサンシャイン牧場（北海道日高町）で死んだことが分かった。公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが１３日、発表した。３０歳だった。同馬は１９９８年１０月にデビューすると、ダートの新馬戦、ファンタジーＳを連勝。翌９９年には２戦目からコンビを組んだ福永祐一騎手（現調教師）を背に桜花賞を制覇した。当