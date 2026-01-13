吉澤嘉代子が、2026年3月18日に6枚目となるフルアルバム『幽霊家族』のリリースを発表した。アルバム詳細およびジャケット写真および新アーティスト写真も公開となった。ジャケット写真および新アーティスト写真は、アートディレクター・鳴尾仁希とフォトグラファー・田中雅也が手がけた。アルバムにはTVアニメ『誰ソ彼ホテル』オープニング主題歌の「たそかれ」、『第75回全国植樹祭』大会テーマソング「メモリー」、NHK夜ドラ『