女子プロゴルフの佐久間朱莉（大東建託）が１３日、都内で行われた昨年の年間女王祝勝パーティーに出席した。佐久間は家族や多くのゴルフ関係者が見守る中、鮮やかな青いドレス姿で満面の笑みを浮かべながら登壇。国内ツアー初優勝を含む４勝を挙げた昨年の軌跡をまとめた映像が流れ、盛大な拍手を浴びた。この日は、昨年１２月２３日に師匠で国内男子ツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）が死去後、初の公の場となった。