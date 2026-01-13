ヤクルト・古賀優大捕手（２７）が１３日、正捕手確保へ強い意欲を示した。今季から新たに就任した選手会長は、愛媛・松山市で自主トレ中。「すごい引き締まった思いです」と顔つきも引き締めた。自主トレにはチームの先輩でもある中村悠、阪神・坂本らも参加。スローイング、ブロッキングといった技術面をはじめ打撃面でも助言を求めているという。「積極的に聞くようにしています。いいアドバイスをいただいています」。球界