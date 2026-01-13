CRAVITYが、3月18日に日本3rdシングル「BLAST OUT」リリースすることを発表した。本作は、日本オリジナル作品初のダーク系楽曲だという。誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって「BLAST OUT」＝爆発させるパワーを感じる楽曲に仕上がっているとのことだ。本日の解禁と同時に、各商品形態やジャケット写真、封入特典、ラキドロで当たるオンライントーク会開催、3月に東京と大阪で開催のメンバー個別ハイタッチ会や、各種