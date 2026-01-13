日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は１３日、ボブスレー男子２人乗りでミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）の出場枠を獲得する条件の解釈を誤り、出場の可能性が消滅したと発表した。日本は男子２人乗りの出場を目指していた。今大会の出場枠は４人乗りの国際大会の成績を合算したランキングで決める方式になっていたが、日本連盟は見落として、４人乗りの遠征を実施していなかった。連盟は佐藤真太郎強化委員長（