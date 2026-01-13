2022年から約1年にわたって、収入があったことを隠して生活保護費を不正に受給していたとして、高知県警は1月13日、田野町役場に務める60代の男を詐欺の疑いで逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、田野町役場の会計年度任用職員で、室戸市浮津の梨岡俊弘容疑者（62歳）です。警察によりますと、梨岡容疑者は2022年12月から2023年10月までの間、仕事をして収入がったにもかかわらず、それを隠して、生活保護費を不正に受給し