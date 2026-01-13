６日、蘭州老街の夜景。（ドローンから、蘭州＝新華社記者／陳斌）【新華社蘭州1月13日】中国甘粛省蘭州市は年末年始に合わせ、都市のにぎわいを生み出す拠点づくりに注力している。中心市街地の既存商業地や特色ある街区の再開発を加速させ、文化的要素を取り入れた一連の新たな製品やサービス、消費環境を打ち出した。人と文化の魅力と経済の活力が深く融合し、質の高い発展を後押ししている。６日、蘭州老街を散策する観光客