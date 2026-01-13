ボートレース多摩川のヴィーナスシリーズ第19戦「是政プリンセスカップ」は13日に予選4日目が行われた。中曽瑠華（25＝東京）は1Rでインからコンマ11のトップスタートを決めて逃げ切り、298走目でデビュー初勝利を挙げた。「うれしいです。スタートは全速で行けました。師匠の作間章さんに“次の多摩川でインコースから逃げてくる”と話していたのでひと安心です」と満面の笑みを浮かべた。「最初はボートの知識や経験が浅