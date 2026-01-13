フィギュアスケート男子、ミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿選手が13日、練習を公開。ともにオリンピックへ出場する鍵山優真選手と三浦佳生選手の存在を語りました。幼い頃から競い合ってきた仲の3人。佐藤選手は2人の存在について、「(今季)練習が同じになること多かったですし、本番でもたくさんの刺激をもらった」と語ります。「一緒にご飯に行ったり、ケガをしてメンタル面でしんどいときも一緒にゲームをしたり、すごく助か