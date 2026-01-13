1月12日、白石麻衣がInstagramを更新した。【写真】もふもふワンコとふれあうカレンダーのアザーカットを公開白石は、自身のInstagramアカウントにて、自身の2026年カレンダーに掲載されている写真のアザーカットだという、ピクニック風のロケーションでふわふわした毛並みの犬の背に顔を埋めて微笑む写真や、メガネをかけた三つ編みヘアのビジュアルを公開。この投稿に対して、ファンからは、「ビジュ大爆発」「めちゃめちゃ可愛