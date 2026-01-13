チーム内の不和を最後まで正せなかったアロンソ(C)Getty Images衝撃的な解任が波紋を呼んでいる。現地時間1月12日、ラ・リーガの名門レアル・マドリーは、今季から就任したシャビ・アロンソ監督の解任を発表した。【動画】「PKを蹴らせるな」とファンもブーイング…エムバペがPKを失敗したシーンわずか半年での更迭だった。2023-24シーズンにレバークーゼンを無敗でのブンデスリーガ優勝に導いた手腕を評価され、現役時代の