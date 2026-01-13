「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）結びの一番で横綱豊昇龍が平幕義ノ富士に敗れ初黒星を喫した。立ち合いで押し込まれた豊昇龍は、粘りは見せたが寄り切られた。横綱大の里は平幕宇良に取り直しの末に押し倒しで勝利し３連勝。大関琴桜は小結若元春に土俵際でのすくい投げで逆転勝ち。新大関安青錦は平幕一山本を寄り切りで下し全勝を守った。