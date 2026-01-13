元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が12日深夜放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。ストレス発散のために使った驚きの金額を明かす場面があった。峯岸は自身のピンチのこぼれ話として「ネットショッピングにはまり、ひと月の支払額が100万円を超えてピンチ」とぶっちゃけた。「最近私のストレスの発散の方法が、ショッピングに結構なってきてしまっていて」と告白。さらに「ジュエリー、