経営するバーの壁に女性の遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、男の知人で行方不明の女性が12月、自宅近くの防犯カメラに映っていたことが新たに分かりました。北海道・日高町の飲食店経営・松倉俊彦容疑者（49）は、12月31日ごろ、経営するバーの壁の中に女性の遺体を遺棄した死体遺棄の疑いが持たれています。行方不明となっている知人女性の捜査の中で警察が遺体を発見していて、松倉容疑者は容疑を認めています。その後