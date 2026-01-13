「大相撲初場所・３日目」（１３日、両国国技館）平幕宇良が横綱大の里を追い詰めたが、取り直しの末に押し倒しで敗れた。最初の一番は低く潜った宇良に大の里が引く場面も。それでも横綱に追い込まれた宇良は逆転を狙って足を取り、両者がほぼ同時に倒れた。軍配は大の里に上がったが、横綱の手が着くのと、宇良が尻もちをつくのが同時ではないかと物言いがつき、協議の結果、同体とみて取り直しとアナウンスされた。再び土