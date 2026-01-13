スーパーの駐車場で1歳の男の子が車にはねられ死亡しました。12日午後3時ごろ、宮崎・小林市のサンキュー小林店の駐車場で、母親と駐車場を歩いていた小林市に住むアフガニスタン国籍のモハマドウラ・アミルアバスくん（1）が軽乗用車にはねられました。アミルアバスくんは意識不明の状態で宮崎市の病院に搬送されましたが、13日午前3時ごろ、死亡が確認されました。警察によりますと、軽乗用車を運転していたのは小林市に住む47歳