2026年1月16日より日本公開の映画『28年後... 白骨の神殿』に、オリジナル作の主人公ジムを演じたが再登場することが公式に明らかにされた。 カルト的伝説作『28日後...』（2002）でオリジナル版主人公を演じたマーフィーが、あの世界に帰ってくる。「この作品に戻ってこられたことを本当に誇りに思っています。監督のニア・ダコスタは素晴らしい映画を作りあげました。ダニー・ボイルが生んだシリーズに