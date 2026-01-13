◆大相撲初場所３日目（１３日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に寄り切られ、初黒星。金星を配給した。横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭２枚目・宇良（木瀬）を取り直しの末、押し倒し、無傷の３連勝とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・若元春（荒汐）にすくい投げで勝ち、３戦全勝。新大関・安青錦（安治川）は、東前頭筆頭・一山本（放駒）を寄り切り、３勝目を挙げた