北陸、近畿地方を活動地域とする日本のプロ野球独立リーグの日本海は１３日、岐阜球団の発足・設立に向け、始動することを承認したと発表した。球団プロデューサーを担うのは県岐阜商ＯＢの坂口輝光さん。インスタグラムで「岐阜県民球団準備室球団プロデューサー」と肩書の入った名刺をアップし「また新たな形で岐阜がフォーカスされ岐阜県民が岐阜をもっともっと自慢したくなるそんな球団にしていけるようできる限り力を尽