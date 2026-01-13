詰田川での実証実験NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル提供 2050年には海中のプラスチックごみが魚の総重量を上回る可能性も指摘されています。世界的な課題となっている海洋ごみ問題を解決しようと、NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆島町）が13日、高松市の河川で行った回収モデル事業について報告しました。 クリーンオーシャンアンサンブルは2025年4