巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝は１３日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた新人合同自主トレ初日から強心臓ぶりを発揮した。首脳陣や報道陣が大勢集まる中、力みすぎることなく淡々とメニューをこなしていた。早慶戦など人が多く入る球場で試合をした経験がある田和は、「３６０度人で埋まって大勢に応援されている経験は他の選手よりあるかなと思う。多少の緊張はあったが、自分なりにしっかり動けた