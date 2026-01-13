フィロソフィーのダンス アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」が13日、6月13日LINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブをもってグループの活動を終了することがオフィシャルサイトで発表された。FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、歌詞には哲学のエッセンス、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に活動するアイドルグループ「フィロソフィーのダンス」。 昨年2025年＜結成10周年・メジャーデビュー5周