海ごみクリーン作戦高松市2025年10月26日 香川県が13日、2025年10月1日から11月30日に開催した「第12回県内一斉海ごみクリーン作戦」に約4万7100人 が参加し、約126tの海ゴミを回収したと発表しました。 瀬戸内海の海ごみの多くは、私たちのまわりから出る生活ごみです。県民みんなで身近なごみを拾い、瀬戸内海を美しく豊かな「里海」としていくことにつなげようと、県内の山・川・里（まち）・海で県民、