男子プロバスケットボールＢリーグは１３日、ホームタウン地域に生み出す価値を明確化するため、経済的・社会的価値を定量化する調査を実施し、２４〜２５シーズンの琉球の本拠地（沖縄）でのデータを公表した。１シーズンでの社会的価値の総額は１８２億円となった。経済波及効果は１２７億円に上り、観戦した人へのアンケートでは、再来訪したい割合も５０％を超えた。暮らしやすさやコミュニティへのつながりなど項目もある。