打ち上げられた飛行装置「力鴻１号遥１」。（酒泉＝新華社配信）【新華社酒泉1月13日】中国の酒泉衛星発射センターで12日、中国が開発した飛行装置「力鴻1号遥1」の亜軌道飛行試験に成功し、回収可能ペイロードカプセルがパラシュート回収システムによって無事に着陸、回収された。今回の飛行試験で再使用型ペイロードカプセルの大気圏再突入減速・回収の検証に成功したほか、帰還時の精密着地点制御技術の検証も実施し、将来