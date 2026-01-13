スズキe-ビターラの兄弟モデルトヨタから、2番目となる量産バッテリーEVが登場した。どこかで見た記憶がお有り？それは既に販売が始まっている、スズキeビターラの兄弟モデルだからだろう。【画像】見た目は本格派SUVトヨタ・アーバンクルーザーサイズの近いEVと写真で比較全192枚スズキはトヨタと提携関係にあり、欧州ではカローラ・ツーリングとRAV4を、スウェイスとアクロスという名で販売している。その見返りとして、