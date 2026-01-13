アメリカのトランプ大統領は、イランと貿易などの取引をしている国からの輸入品に対し、ただちに25％の関税を課すと表明しました。トランプ大統領は12日、SNSに「イランとビジネスをしているいかなる国も、アメリカとのすべてのビジネスで25％の関税を支払う」と投稿しました。イランと取引をしている国からの輸入品に25％の「二次関税」を課す意向を表明したもので、この措置は「最終決定」で、「即時、発効する」としています。