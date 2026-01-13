気象台は、午後6時16分に、暴風雪警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 13日18:16時点庄内では、14日明け方まで暴風雪に、14日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□暴風雪警報【発表】14日明け方にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速20m/s□波