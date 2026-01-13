ボートレース平和島の「俺の生きる道杯」が14日に開幕する。13日の前検日は強風で水面状況が芳しくなく、安定板が使用されタイム計測とスタート練習が行われた。それだけに多くの選手が舟足の雰囲気をつかめていなかった。そんな中で好感触を得ていたのが良機の一つ・71号機を引いた向後龍一（44＝埼玉）だ。「凄く伸びました。きょうレースをしていたら、楽しみがあった感じ。ペラはスタンダートな感じの形をしています。乗