13日、前橋市長選で再選した小川晶氏に当選証書が付与された。【映像】小川前市長「働いて働いて…」の瞬間（実際の様子）証書を受け取った小川氏は「前橋市長選挙におきまして、多くの皆様に再び選んでいただいたこと、本当に重たい負託をしていただいたこと、感謝を申し上げます。そして、皆さんにいただいたこの期待に応えられるように、これから今まで以上にしっかりと働いていきたいと思っております。厳しいお声もたくさ