秋田市などの小中学校では、冬休みが明け、授業が再開されました。冬休みの思い出を語り合うなど、秋田市の小学校には約3週間ぶりに児童の元気な声が響き渡りました。全校児童550人、秋田市保戸野にある秋田大学教育文化学部附属小学校です。雪が降る中、児童が約3週間ぶりに登校しました。「あけましておめでとうございます！」1年生の教室では、児童がプリントや絵日記などの宿題を提出した後、冬休みの思い出や3学期の目標を発