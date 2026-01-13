低気圧や冬型の気圧配置の影響で県内は沿岸を中心に風が強まっています。14日の明け方にかけて雪を伴った暴風による建物被害や交通への影響に警戒してください。13日朝は沿岸を中心に雪の降り方が強まりました。秋田市では一時、積雪量が11センチまで増えています。その後は雨へと変わり午後5時現在、2センチまで減っています。生活道路は歩きにくい状態となっています。午後4時までに観測した最大瞬間風速は、にかほ市で27.6メ