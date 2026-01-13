13日朝、仙北市で屋根の雪下ろしをしていた62歳の男性が倒れている状態で見つかり、その後死亡が確認されました。今シーズン雪の事故で死亡した人は3人となりました。熊谷奈都子記者「現場付近はこの時間も湿った雪が降り続いていて、屋根にはこんもりと雪が積もっています。男性はこの奥にある小屋の屋根の除雪中に転落したとみられています」現場は仙北市西木町桧木内の、門脇弘二さん62歳の住宅敷地内です。警察や消防に