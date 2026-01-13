「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。1月8日（木）の放送は、「新ジャンルを開拓！今バズりまくっているYouTubeチャンネルSP」をお届け！【動画】「義姉に夢中な夫」…衝撃の三角関係チャンネルにMC陣が絶句！？最新YouTube事情これまでのYouTubeは、YouTuberという「人」を見て楽しむことが主流だったが、高い企画性や作り込んだコンテンツ自体がバズる新たな時代に突入！ 今回は、これまでな