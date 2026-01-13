Number_iが、平野紫耀プロデュースによるニューシングル「3XL」を1月29日に配信リリースする。 （関連：Number_i 平野紫耀が一つひとつ集めた信頼演技、MC、音楽……多分野で才能を発揮した2025年を振り返る） 同情報は、Number_iのInstagramでのライブ配信にて発表されたもの。本楽曲はピュアな恋心を表現したリリックを、ベースの効いたトラックに乗せたものとなっており、表題曲としては初の