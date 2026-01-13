1月16日に日米同時公開される映画『28年後... 白骨の神殿』に、シリーズ1作目の『28日後...』で主演を務めたキリアン・マーフィーが出演していることが明らかになった。 参考：『28年後... 白骨の神殿』カルト集団「ジミーズ」とは？ジャック・オコンネルらが語る ダニー・ボイルとアレックス・ガーランドがタッグを組み、“人間”と“感染者”の命がけの攻防を描いたサバイバルスリ