アクシネットジャパンインクが、フットジョイの新作をアナウンス。「デザインと構造を再設計したスパイクレスシューズ『PRO/SL』を2月13日より一般販売いたします」と、同社広報。昨年の日米男子ツアーで使用率も勝率もNo.1になったFJの新作は昨年秋からシーディングされていたが、『Pro/SLX』ではなく、本来のモデル名に戻った。【画像】どの色がお好み？BOA付きモデルのカラバリ一覧ツアープロがスパイクレスを履く――。そんな